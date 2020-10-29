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Milli Eğitim Bakanı Selçuk TRT EBA'da cumhuriyeti öğrencilere anlattı

Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "97 yıl önce bugün her cephede verilen mücadele sonucu müthiş bir emekle kurulan Cumhuriyet, bugün atalarımızdan bize en kıymetli emanettir." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TRT EBA üzerinden öğrencilere seslendi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'nci yılında TRT EBA ekranlarında, öğrencilerle olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Selçuk, "Cumhuriyet hepimizin ortak değeri. Peki sizce Cumhuriyet ne demektir? 'Halkın, kendini yönetim şekli' diye anlatmışlardır derslerde size. 97 yıl elbette tek bir cümleye sığmaz. Cumhuriyet, insan merkezli bir yönetim şeklidir. Gücünü insandan, insanlardan, yani bizlerden alır." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, Cumhuriyetin her sesin, herkesin yer aldığı birlikte yaşama imkanı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece kendi varlığın için değil, başkalarının var olması için de emek vermektir. Kendi hakkını savunduğun kadar sınıf arkadaşının hakkına da sahip çıkmaktır. Hakkına sahip çıktığın kadar sorumluluklarını da yerine getirmektir.

Cumhuriyetin hayatlarımıza kattığı değeri, bugün bir kez daha düşünmemiz gerekli. 97 yıl önce bugün her cephede verilen mücadele sonucu müthiş bir emekle kurulan Cumhuriyet, bugün atalarımızdan bize en kıymetli emanettir. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve yediden yetmiş yediye Cumhuriyet'i bize emanet eden herkese teşekkür ediyorum."

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