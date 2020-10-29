BIST 1.127
DOLAR 8,30
EURO 9,75
ALTIN 502,04
HABER /  POLİTİKA

Koronavirüse yakalanan Cemal Enginyurt: Bana bulaşmaz, demeyin

Koronavirüs tedavisi gören Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "'Bana bulaşmaz' demeyin. Ben de 'Bana bulaşmaz' diyenlerdendim ama koronavirüs bana, eşime, oğluma, danışmanıma bulaşarak her yere bulaşabileceğini gösteren lanet bir illet" dedi.

Abone ol

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Ankara’da tedavi altında olan Enginyurt, sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaştı. Enginyurt, mesajında şunları söyledi:

"Değerli dostlar; Covid-19 yani koronavirüs belası bütün dünyada yayılıyor. 'Bana bulaşmaz demeyin'. Ben de 'Bana bulaşmaz' diyenlerdendim ama koronavirüs bana, eşime, oğluma, danışmanıma bulaşarak her yere bulaşabileceğini gösteren lanet bir illettir. Bu yüzden dikkatli olalım. '3 kişiyle konuşuyorsak 1 kişiyle konuşalım, 3 yere gideceksek 1 yere gidelim' diyen Sağlık Bakanı'nın sözüne dikkat edelim.

"Büyük tehlike"

Koronavirüs büyük bir tehlike. Bunu ortadan kaldırmanın yolu hijyen, maske, mesafe. Bu kurallara uyalım. İnşallah bu belayı hep birlikte atlatacağız. Sağlık Bakanı'mız başta olmak üzere doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Koronavirüs mücadelesini yapan sağlıkçılarımızı, sağlığımızı siyasete alet etmeyelim. Mücadele gerçekten en ciddi şekilde veriliyor. Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Herkesi dikkatli, duyarlı olmaya davet ediyorum."

SON DAKİKA HABERLERİ
Başakşehir PSG maçı sonrası Fransızlar şaştı kaldı: Türk tuzağından kurtulduk
Prof. Dr. Osman Osman Müftüoğlu: Covid-19 zekayı etkiliyor
Kırıkkale'de genç kadın otelde gece 2'de uyanınca hayatının şokunu yaşadı
Diyarbakır'da akıl almaz olay! Koronavirüse yakalandı çocuğun yüzüne tükürdü
Abdullah Avcı Antalyaspor'la anlaştı! Fenerbahçe maçında sahada
Murat Ongun doğruladı! Ekrem İmamoğlu'nun koronadan 2 gün önce apandisiti alınmış
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da genç adam fıtık için hastaneye gitti! Gerçek bakın ne çıktı
Bugün bankalar tatil mi 29 Ekim banka çalışma saatleri
Thomas Tuchel'den Neymar açıklaması
200 bin kişi ölmüştü! Bosna Savaşı'ndaki katliamla ilişkili iki kişi gözaltına alındı
Cristiano Ronaldo'nun 'PCT testi' yorumu tartışma yarattı
Tesbih namazı nasıl kılınır Diyanet anlatımı
Yorumlar