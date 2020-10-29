BIST 1.127
DOLAR 8,30
EURO 9,75
ALTIN 501,89
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

3 futbol sahası büyüklüğünde... Dünya'ya yaklaşan göktaşı hızlandı

3 futbol sahası büyüklüğündeki Apophis isimli göktaşının, Dünya’ya yaklaşırken beklenenden daha hızlandığı ortaya çıktı.

Abone ol

İlk olarak 2004 yılında keşfedilen Apophis isimli göktaşı yeni bir keşif nedeniyle bir kez daha gündemde.

Independent'ta yer alan habere göre, 3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroidin Dünya’ya yaklaşırken hızlandığı ortaya çıktı.
Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, adını kaos tanrısından alan asteroidin 2068'de Dünya'ya çarpma olasılığını artırdığını iddia ediyor.

Bilim insanları Apophis isimli göktaşının hızlanmasının nedeninin Yarkovsky etkisi olarak bilinen bir fenomen olduğunu açıkladı.

Yarkovsky etkisi Güneş ışığı nedeniyle ortaya çıkıyor. Zira Apophis, Güneş ışığı tarafından itiliyor ve göktaşının bazı kısımları diğer bölgelerine göre daha hızlı ısınıyor. Apophis'in hızının artmasına neden olan Yarkovsky ivmelenmesi de burada devreye giriyor.

2068'de çarpma ihtimali var

13 Nisan 2029'da gezegenimize oldukça yakın bir konumdan geçecek olan göktaşının bir sonraki geçişi olan 2068'de Dünya'ya çarpma ihtimali bulunuyor.

880 milyon tonluk TNT’ye eşit

Uzmanlar çarpışmanın gerçekleşmesi halinde göktaşının vereceği zararın aynı anda patlayan 880 milyon tonluk TNT’ye eşit olacağının altını çiziyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Başakşehir PSG maçı sonrası Fransızlar şaştı kaldı: Türk tuzağından kurtulduk
Prof. Dr. Osman Osman Müftüoğlu: Covid-19 zekayı etkiliyor
Kırıkkale'de genç kadın otelde gece 2'de uyanınca hayatının şokunu yaşadı
Diyarbakır'da akıl almaz olay! Koronavirüse yakalandı çocuğun yüzüne tükürdü
Abdullah Avcı Antalyaspor'la anlaştı! Fenerbahçe maçında sahada
Murat Ongun doğruladı! Ekrem İmamoğlu'nun koronadan 2 gün önce apandisiti alınmış
ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da dehşet! Fabrika sahibi silahlı kavgada öldü
Bugün noterler tatil mi 30 Ekim noterler açık mı olacak?
İstanbul'da el konulmuştu Gaziantep'te korumaya alındı! Nesli tükeniyor
İzmir'de kanlı olay: İş yerinde kurşun yağmuruna tutuldu ailesi sinir krizi geçirdi
Bugün Cumhuriyet'in kaçıncı yılı 2020 29 Ekim kaç yaşında?
Kandil namazına nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili namazı kılınışı
Yorumlar