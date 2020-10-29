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HABER /  DÜNYA

Rus Su-27 uçakları Fransa savaş uçaklarını önledi

Karadeniz bölgesinde Rusya savaş uçakları, Fransız savaş uçaklarıyla karşı karşıya geldi.

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Rusya Ulusal Savunma İşleri Merkezi, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz üzerinde iki Fransız Hava Kuvvetleri uçağını durdurduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, Rusya'nın güney askeri bölgesinin hava savunma araçlarının Rus hava sahası yakınlarında iki hedef tespit ettiğini söyledi.

Su-27 savaş uçağı, Rus hava sahasının ihlali de dahil olmak üzere iki hedefin kimliğini belirlemek için havalandı.

İki hedefin Fransız Hava Kuvvetleri'nin "Mirage 2000" savaş uçağı olduğu tespit edilince Rus savaş uçakları hedefleri takip etti.

İki Fransız uçağının rotasını değiştirmesinin ardından Rus savaş uçağı üssüne döndü.

Ulusal Savunma İdaresi Merkezi, Su-27'nin uçuşunu uluslararası hava seyrüsefer kurallarına tam uygun olarak gerçekleştirdiğini belirterek, Rus hava sahasının herhangi bir ihlalinin önlendiğini doğruladı.

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