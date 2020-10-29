Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çiğ süt destek prim ödemeleri 3 ay erkene alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çektiklerini duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Süt üreticilerimize müjde... 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çekerek temmuz, ağustos ve eylül ayları içinde gerçekleştireceğiz.” açıklamasını yaptı.

Temmuz ve Ağustos aylarına ait destekler, önümüzdeki haftadan itibaren ödeniyor

Bakanı Bekir Pakdemirli, paylaşımında ilk etapta temmuz ve ağustos aylarına ait destekleri önümüzdeki haftadan itibaren ödeneceğini belirterek “Üreticimize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.