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Murat Ongun doğruladı! Ekrem İmamoğlu'nun koronadan 2 gün önce apandisiti alınmış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 22 Ekim günü Amerikan Hastanesi’nde yarım saat süren operasyonla apandisitinin alındığı ortaya çıktı.

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İBB Başkanı İmamoğlu cuma günü koronavirüse yakalandığını açıkladı. Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre İmamoğlu’nun çarşamba günü yarım saat süren operasyonla apandisitinin alındığı ortaya çıktı.

Konuyu doğrulayan İBB Sözcüsü Murat Ongun şunları söyledi: “Başkanımız geçtiğimiz hafta pazartesiyi salıya bağlayan gece sabaha karşı şiddetli karın ağrısıyla uyandı. Saat 13.00 sularında Amerikan Hastanesi’ne kontrole gitti. Karın emarı çekildi. Apandistin ameliyatla alınmasına karar verildi. Önce COVID testi yapıldı. Çarşamba günü test negatif çıkınca, o gün Amerikan Hastanesi’nde, saat 16.00’da küçük bir operasyon geçirdi. 25 dakikalık bir operasyonla apandisiti alındı. 22 Ekim Perşembe günü sabah 08.00’de taburcu oldu. Cuma akşamı Başkan’ın ateşi çıkınca, apandisit operasyonundan kaynaklı olabilir diye tekrar hastaneye gittik. Ateş demek, koronavirüs demek. Yapılan testlerin sonucu pozitif çıkınca, koronavirüs tedavisine başlandı.” 

Bayramı video ile kutladı

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda, “Ben de hayatımda ilk defa Cumhuriyet Bayramı’nda alanlarda, meydanlarda, törenlerde olamayacağım ama saat 19.23’te hastanedeki odamda elimde Türk bayrağıyla İstiklal Marşımızı okuyacağım” dedi.

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