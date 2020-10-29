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RTÜK Başkanı Şahin'den TELE1 açıklaması: Dikkatimizden kaçmamıştır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır." açıklaması yaptı.

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RTÜK Başkanı Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, TELE1 yayınında yapılan açıklamalar hakkında RTÜK olarak inceleme başlatıldığını belirtti.

"Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır." diyen RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"İnfial oluşturabilecek açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur"

Tele 1 sunucusunun bahse konu yayında muhalefet etme psikolojisiyle kahraman polislerimize iftira atması kabul edilemez. Kendisini esefle kınıyorum. Kamu görevi yürüten yayıncıların gazetecilik ilkelerini unutarak toplumda infial oluşturabilecek açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur. RTÜK olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır.

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