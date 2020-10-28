Elazığ'da otomobiller çarpıştı 1 ölü 2 yaralı

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan birinin fırlayan takma dişi dikkat çekti.

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ELAZIĞ-Malatya karayolunun 17. kilometresinde meydana gelen kazada; yakınlarının cenazesine giden İbrahim A. yönetimindeki 23 EV 278 plakalı otomobil, A.A. idaresindeki 44 LA 697 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada biri ağır, 3 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücü İbrahim A. ve yanındaki arkadaşı sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan İbrahim A., kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, çevre güvenliği alırken; jandarma da olay yerinde inceleme yaptı.