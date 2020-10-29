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ABD Dışişleri'nden S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rene Clarke Cooper, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alan Türkiye'ye ilgili yaptırımları 'kesin olarak düşündüklerini' söyledi.

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Clarke Cooper, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini test etmesine ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye'nin bu konudaki tavrını 'provokatif' olarak nitelendiren Cooper, "Yaptırımlar kesinlikle düşünülüyor" dedi.

"Kırmızı çizgi S-400'ün aktif edilmesi"

Cooper, Washington'un Ankara'yı 'geçilmemesi gereken kırmızı çizginin S-400'ün aktif edilmesi olduğu' konusunda bilgilendirdiğini kaydetti.

"Kesinlikle kabul edilemez"

"S-400'ü test etmenin kesinlikle kabul edilemez olduğunu çok net bir şekilde belirttik" ifadelerini kullanan diplomat, Ankara'yı buna karşı ikna etme çabalarının sürdüğünü belirtti.

Türkiye'yi dışlamak, Rusya dışında kimsenin yararına olmaz.

Cooper, ayrıca Washington'un Türkiye ile bir kopuştan kaçınmaya çalıştığını vurguladı. Amerikalı diplomat, Türkiye'nin batı kampında kalması için mümkün olan her şeyi yaptıklarını dile getirerek, "Türkiye'yi dışlamak, Rusya dışında kimsenin yararına olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

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