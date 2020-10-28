Meis'e provokasyon amaçlı dev Yunan bayrağı asıldı

YUNANİSTAN'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası'na Kaş'tan da çıplak gözle görülebilecek şekilde bayrak asıldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Meis Limanağzı'na dikilen dev Yunan bayrağının provokasyon amaçlı olduğunu söyledi.

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Türkiye ve Yunanistan arasında 'Oruç Reis' ile Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalara başlanmasıyla diplomatik gerginlik yaşanırken; ülkenin Türkiye'ye en yakın kara parçası Meis Adası'nın Limanağzı bölümüne Kaş'tan çıplak gözle görülebilen dev bayrak dikildi. Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Meis Adası'na çekilen bayrağı görenler şaşırdı.

Karşılıklı iyi niyet göstergesi olarak değerlendirilen Navtex iptallerinin ardından dev Yunanistan bayrağının dikilmesi tepkilere neden oldu. İlçede yaşayanlar, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Yunanistan bayrağının dikilmesinin, 'provokasyon' niteliğinde olduğunu kaydetti.

Başkan Ulutaş: "Provokasyon amaçlı"

Kaş Belediye Başkanı AK Partili Mutlu Ulutaş, Yunanistan'ın dev bayrak açmasının 'provokasyon' amaçlı olduğunu belirterek, Türkiye'nin aklıselim yol izlediğini söyledi.

Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları ile ilgili ilçede de farklı etkinlikler olacağını, Meis'in tam karşısındaki Gedi Efe Dağı'na lazerlerle Türk bayrağı yansıtacaklarını belirten Başkan Ulutaş, "Ayrıca bayram kutlamaları kapsamında 17 pare top atışı olacak. Sanırım bu etkinlikleri duyup Meis Limanağzı'na böyle bir bayrak diktiler. Biz; hakkımızı, hukukumuzu her zaman savunuyoruz ve savunacağız. Niye böyle bir şey yaptılar; kendilerine sormak lazım. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda olduğu gibi 70 tekne ve Türk bayrakları ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız" dedi.