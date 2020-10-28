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Hatay'daki terör saldırısı girişimiyle ilgili 4 ilde 5 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde 5 zanlı gözaltına alındı.

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HATAY İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada; ilçede önceki gün meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

PKK'lı 2 teröristin Payas ilçesinde önce bir vatandaşın aracını gasp edip sonra İskenderun ilçe merkezine geldiği anlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İskenderun ilçe merkezine gelen 2 bölücü terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerince durdurulması sonucunda çıkan çatışmada bir terör örgütü üyesi, üzerinde bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü; diğeri ise olay yerinden kaçarak saklandığı yerde çıkan çatışma sonucunda etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı."

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