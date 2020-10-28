Almanya'da bir ay süreli karantina uygulaması başlıyor

Almanya son günlerde hızla artan ikinci dalga yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları karantina uygulamasını yeniden gündeme getirdi. Ülkedeki eyalet başbakanları ile bir toplantı yapan Başbakan Angela Merkel, 2 Kasım Pazertesi'den itibaren bir ay süreyle ülke çapında uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaptığı basın toplantısında, "Çok ciddi bir durum içindeyiz. Akut bir ulusal sağlık krizinin önüne geçmek için harekete şimdi geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Merkel'in 16 eyalet başbakanına sunduğu önerideki yeni tedbirlerle 'enfeksiyon dinamiklerinin' kırılması ve 'Noel tatilinde ailelerin ve arkadaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları çerçevesinde yeniden bir araya gelmesi' hedefleniyor.

Yeni karantina kuralları neler?

Yeni karantina uygulamasında sosyal temasın sınırlanması isteniyor. Buna göre yalnızca iki aileden toplam en fazla on kişinin kamusal alanda bir araya gelmesine izin verilecek.

Ayrıca iç turizm de kısıtlamalardan payını aldı. Otellerde konaklama yapmak esaslı bir gerekçe haricinde yasaklanacak.

Karantina uygulamasında okullar ve kreşler açık kalacak ancak yeni hijyen tedbirlerinin getirilmesi gündemde.

Yeni tedbirler kapsamında ilkbaharda uygulandığı üzere barlar, kafeler ve gece kulüplerinin kapatılacak. Restoranların ise yalnızca paket servis vermesine izin verilecek.

Yeni kurallara göre mağazalar her bir müşteri için 10 metrekarelik alan temin etmek şartıyla hizmet verecek. Kuaför ve berberlerin de Kovid-19 kuralarının uygulanması şartıyla açık kalacağı; fizyoterapi gibi tedavi hizmetlerinin verilmeye devam edeceği bildirildi.

Sinema, tiyatro, spor salonları, yüzme havuzlarının yanı sıra masaj, güzellik ve dövme salonları, eğlence merkezleri, oyun salonları ise hizmetlerine ara verecek.

Karantina uygulaması 30 Kasım'a kadar sürecek.