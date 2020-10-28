Muğla'da yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! 2 kişi yakalandı

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde yeni doğmuş bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir bebek cesedinin bulunmasının ardından çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeği, Atakent Mahallesi'nde Emine Ö. (31) ile birlikte yaşadığı İbrahim A'nın (27) bıraktığını tespit etti.

Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler, Dalaman Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Merkez Mahallesi Damla Sokak'taki inşaatta 5 Ekim'de çalışan işçilerden biri, duvar kalıplarını almaya gittiğinde malzemelerin üzerindeki çantada, hareketsiz duran bebekle karşılaşmıştı.

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, bir günlük olduğu tahmin edilen bebeğin hayatını kaybettiğini belirlemişti.