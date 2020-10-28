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Nevşehir'de 22 yaşındaki genç dalgınlık sonucu feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir tuğla fabrikasında çalışan 22 yaşındaki genç taş kırma makinesine düşerek feci şekilde can verdi.

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Alınan bilgilere göre, Avanos ilçesinde bir tuğla fabrikasında işçi olarak çalışan 22 yaşındaki Onur Aslan dengesini kaybetmesi sonrasında taş kırma makinesinin içine düştü. Diğer fabrika çalışanlarının 112 ekiplerine bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Onur Aslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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