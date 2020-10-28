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Fransa hükûmet sözcüsü: İslamcılığa karşı amansızca mücadele edeceğiz

Fransa hükûmet sözcüsü Gabriel Attal, Ankara-Paris hattında tansiyon yükselirken, "Fransa, son günlerde nefret çağrılarıyla körüklenen artan bir terör tehdidine maruz kaldı, ancak bu bizim İslamcılığa ve onun tüm avatarlarına karşı amansızca mücadele etme arzumuzu güçlendiriyor." açıklaması yaptı.

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Bakanlar Kurulu toplantısından sonra konuşan Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, "Fransa, Türkiye'nin gözdağı hamlelerine rağmen radikal İslam'la mücadeleye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Fransa Hükümet Sözcüsü, Türkiye başta olmak üzere Müslüman ülkelerin Hazreti Muhammed’i tasvir eden karikatürlerle ilgili eleştirileri karşısında “Avrupa’nın büyük birliktelikle” ülkesinin değerlerinin arkasında durduğunu söyledi.

"Amansızca mücadele etme arzumuzu güçlendiriyor"

İstikrarsızlaştırma ve gözdağı girişimlerine karşı ülkesinin değer ve ilkelerinden vazgeçmeyeceğini söyleyen Attal, şu ifadeleri kullandı: Fransa, son günlerde nefret çağrılarıyla körüklenen artan bir terör tehdidine maruz kaldı, ancak bu bizim İslamcılığa ve onun tüm avatarlarına karşı amansızca mücadele etme arzumuzu güçlendiriyor.

Ne olmuştu?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un radikal islamla ilgili yaptığı açıklamalardan sonra başlayan gerilimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerini boykot çağrısı noktasına gelindi.

Erdoğan bugün son olarak kendisi hakkında hakaret içerikli bir kapakla çıkan Charlie Hebdo dergisi için şu ifadeleri kullandı: Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zül kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki? Benim sevgili peygamberime bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten.

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