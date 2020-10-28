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Yeni tedbir açıklandı! Karaman'da öğrencilerle ilgili önemli karar

Anadolu Ajansı

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni karar alındı.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, pozitif vakalarla temaslı olduğundan dolayı evde izolasyona tabi tutulan kişilerle aynı hanede yaşayan ve yüz yüze eğitime katılan okul çağındaki çocukların da okullarına devam etmeyerek evde izolasyona tabi tutulmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

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