İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 53'e ulaştı
İSTANBUL'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini, hafta sonuyla birleştirip yola çıkanlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.Abone ol
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve hafta sonu tatilini cuma günü ile birleştirip, 4 buçuk günlük tatile çıkacak olanlar yollara düştü.
İstanbul trafiğindeki yoğunluk da arttı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarında durum fena...
Kadıköy D-100 karayolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu 53'e yaklaştı.