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İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 53'e ulaştı

İSTANBUL'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini, hafta sonuyla birleştirip yola çıkanlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve hafta sonu tatilini cuma günü ile birleştirip, 4 buçuk günlük tatile çıkacak olanlar yollara düştü.

İstanbul trafiğindeki yoğunluk da arttı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarında durum fena...

Kadıköy D-100 karayolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu 53'e yaklaştı.

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