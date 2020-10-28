BIST 1.127
DOLAR 8,25
EURO 9,69
ALTIN 497,59
HABER /  AK PARTİ
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

AK Partili Markar Esayan unutulmadı: Sırasına fotoğrafı konuldu

AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden partinin İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan unutulmadı. Esayan'ın oturduğu yere, çiçeklerle süslenmiş bir fotoğrafı konuldu.

Abone ol

AK Parti Grup Toplantı Salonu'ndaki milletvekili sırasına, hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın kırmızı karanfillerle süslenen fotoğrafı koyuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşması öncesinde, "Anadolu topraklarına, bu ülke ve insanlarına her bakımdan hayran olan, tam manasıyla demokrasiyi içselleştirmiş, aziz milletimizin iradesine, inancına, kültürüne, geleneklerine her şartta sahip çıkan, Türkiye sevdalısı çok değerli yol arkadaşımız Markar Esayan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli arkadaşımızı bir kez daha tazimle yad ediyor, AK Parti ailesi olarak ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Akbaşoğlu, Esayan için oluşturulan anı defterinin, milletvekillerinin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri adına 30 Ekim Cuma gününe kadar grup toplantı salonunda bulunacağını bildirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan Putin'e telefonda söyledi Bunlar aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Charlie Hebdo'ya tepki: Utanç verici, lanetliyoruz
Gergerlioğlu ile AK Partili vekiller arasında 'Yasin Börü' gerginliği! Meclis'te "Yalancısın" sesleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alçak karikatür tepkisi! Susarsak o zaman ölürüz
Dolar, altın, euro rekor seviyelerde! Dolarda yeni zirve 8.32
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam'dan Charlie Hebdo'ya: P.çsiniz o. çocuğusunuz
ÖNCEKİ HABERLER
İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık da koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu nasıl
CHP'den istifa etmişti! Evrensekiz Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
Kütahya'da vakalar arttı! O mahalleye giriş ve çıkışlara kapatılacak
Denizli'de sağlık çalışanlarına siperlik üreten okul müdürü koronavirüsten öldü
Azerbaycanlı şehit Tümgeneral Polat Heşimov'un adı Bursa'da parkta yaşatılacak
2020 cumhuriyet kaç yaşında 29 Ekim yarın kaçıncı yılı
Yorumlar