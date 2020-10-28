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Azerbaycanlı şehit Tümgeneral Polat Heşimov'un adı Bursa'da parkta yaşatılacak

Anadolu Ajansı

Bursa'da, Azerbaycan ile Ermenistan güçleri arasında temmuz ayında Tovuz bölgesinde çıkan çatışmalarda şehit olan Tümgeneral Polat Heşimov'un adını verdiği park açıldı.

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Osmangazi Belediyesince Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Halı Saha Sokağı'ndaki parkta düzenlenen törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasının ardından, Dünya Azerbaycanlılar Platformu Genel Başkanı Samir İsgenderov, Heşimov'un annesinin yazdığı mektubu okudu.

Törende bir konuşma yapan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ruslan Abdullayev, şehidin adının parka verilmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Abdullayev, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Onlara cevabı cephede veriyoruz. Şu an düşman bu cevabı görüyor. Hem kendi adıma hem de Azerbaycan adına teşekkürlerimi bildiriyorum. Azerbaycan'da Türkiye ve Türk halkı tarafından olan desteği her zaman hissediyoruz." dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Karabağ'da zafere inandıklarını, mücadelede şehit olan Heşimov'un adını yaşatmak istediklerini belirtti.

Azerbaycanlı Şehit Tümgeneral Polat Heşimov Parkı'nın, bölgenin ihtiyacını karşılayacağını dile getiren Dündar, "İşgal altında olan Karabağ'da iki devlet bir millet; aradan fitneleri çıkararak, birlik içinde olarak, kardeşliği pekiştirerek ve Minsk Grubu'nun işgali sona erdirmek için hiçbir girişim yapmadığı bir durumda ve Ermenistan'ın katliamlarına, eziyetlerine göz yumduğu bir durumda artık Azerbaycan halkı buna bir 'dur' dedi. Karabağ'da Azerbaycan ordusu emin adımlarla zafere doğru ilerliyor." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin de katıldığı tören, kurdelenin kesilmesi ve parkın gezilmesiyle sona erdi.

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