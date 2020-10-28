Suriye'de terör örgütü PKK işgali altındaki kasabada halk isyanı!

Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Deyrizor'un Şıhely kasabasında halk sokağa döküldü.

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Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Deyrizor'un Şıhely kasabasında halk sokağa döküldü. Sokaklara inen terör örgütü PKK'nın paravan kuruluşu SDG'ye bağlı Mahalli Meclis'in halka hizmet etmemesi ve rüşvet ve torpil ile memur almasını protesto etti.

“Rüşvet, torpil ile memur alıyorsunuz. Bizler yiyecek ekmek bulamıyoruz” diyen bölgede yaşayan bir vatandaş, Mahalli Meclis yöneticilerini meclisi kapatmakla tehdit etti.