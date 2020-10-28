Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert çanta cevabı sende zerre kadar yürek varsa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mallarına boykot çağrısına Kılıçdaroğlu'nun "Vatandaşta Fransız malı alacak hal mi kaldı. Emine Hanım'ın çantası var, 50 bin dolar... Onu da sarayın bahçesinde yaksın, protesto etsin" yanıtına tepki gösterdi. Erdoğan, "sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş eşimle ilgili konuşma." diye cevap verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı konuşmadaki eşi Emine Erdoğan ile ilgili bölüme sert tepki gösterdi.

"Yanınızda beyaz Türkler çok onların yakacak çantaları da vardır"

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti, sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sana siyasetçi demek için sokaktan binlerce şahit getirmek lazım. Senin siyasetle alakan yok, sende o yürek varsa benimle ilgili konuş biliyorsun ki onlar seni paçavraya çevirirler. Ha yakılacak çantalar arıyorsan sizde çok, yanınızda beyaz Türkler çok onların yakacak çantaları da vardır o ayrı bir konu. Airbus’ları satmamızı istiyorsun, ya onunla bunun ne alakası var birisi stratejik bir ürün ve bu sadece Fransa’nın da değil zavallı bunun ortakları arasında İngiliz’i var Alman’ı var bundan bile senin haberin yok ya bu kadar zavallısın sen ya" dedi.