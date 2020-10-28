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Aksaray'daki kazada sürücüler arasında ilginç diyalog: Geldin otomobilin altına girdin...

Demirören Haber Ajansı

AKSARAY´da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Özgür Çağlar (47) yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Hüsamettin Anaz (41), yaralı motosiklet sürücüsüne 'Ya sen görmedin ya da ben görmedim. Ama sonuçta geldin aracın altına girdin. Ben de senin üstünden araçla geçtim ne diyeyim?' dedi.

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Kaza, saat 08.30 sularında Yeni Sanayi Mahallesi 95 numaralı caddede meydana geldi. Özgür Çağlar yönetimindeki 06 BRG 297 plakalı motosiklet, Hüsamettin Anaz'ın kullandığı 68 HV 586 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Yere savrulan Çağlar, ayaklarının üzerinden otomobilin geçmesi sonucu yaralandı. 

Yaralı Çağlar'a ilk müdahaleyi bu sırada yoldan geçen Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis'inde görevli Doktor Kemal Öztürk yaptı. Yerde yatarak ambulansın gelmesini bekleyen Çağlar, Hüsamettin Anaz'a, "Otomobili kullanan siz miydiniz?" diye sordu.

Anaz da şöyle cevap verdi: ''Sen karşıdan dönüyor muydun, nereden geliyordun?  Daha otomobilin sinyal kolu öğlece kaldı. Ne dersen de hemşerim. Ben ilerde sinyal verdim. Ben dönüp sanayiye dükkana gidiyordum. Olacak oldu mu oluyor."

"Araba senin üstünden geçti"

"Ya sen görmedin ya da ben görmedim. Ama sonuçta geldin aracın altına girdin. Ben de senin üstünden araçla geçtim ne diyeyim? Araba senin üstünden geçti. Seni, ben aracın altından çekerek çıkardım. Olabilir ne yapalım? "

Gazetecilerin Hüsamettin Anaz’a "Kaza nasıl oldu?" sorusuna ise ''Ben dönüyordum. O da gelip aracın altına girdi. Bir şey yok burada. Ne diyeyim işte kaza'' dedi. 

Yaralı Çağlar, ambulansla  Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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