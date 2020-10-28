BIST 1.127
DOLAR 8,30
EURO 9,74
ALTIN 505,76
HABER /  DÜNYA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü

Filipinler'de yasa dışı horoz dövüşü yaptırılan bir mekana baskın düzenleyen ekipte yer alan polis memuru, bir horozun kurbanı oldu.

Abone ol

Dövüş horozuna takılan çelik mahmuzun Teğmen Christine Bolok'un sol uyluğundaki atardamarı kestiği belirtildi. Hemen hastaneye kaldırılan teğmen kurtarılamadı.

Kuzey Samar Emniyet Müdürü Albay Arnel Apud, "talihsiz" kaza için "Bana ilk haber verildiğinde inanamadım. 25 yıllık meslek hayatımda ilk kez bir kişiyi dövüş horozunun mahmuzu nedeniyle kaybettim." diye konuştu. Mekanda ayrıca 3 kişinin gözaltına alındığı, 7 dövüş horozuna el koyulduğu belirtildi. Filipinler'de pazar günleri ve bayramlarda ruhsatlı mekanlarda yapılmasına izin verilen horoz dövüşü, COVID-19 salgınında yasaklanmıştı.  

SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu’na hakaret eden Hülya Koçyiğit’in damadı ile televizyoncu Erkan Tan'a ceza
Ermenistan'dan Berde'ye yeni saldırı! Dükkanlar ve araçlar yanıyor
Ankara'da eşinin telefonuna bakınca şok oldu! Gördüğü karşısında deliye döndü
En dayanıklı sığınakları bile yok ediyor! ABD'den İsrail'e "14 bin tonluk" bomba hediye
Son dakika Erzincan'da deprem oldu AFAD şiddetini açıkladı son depremler
Brezilya'da 19 yaşındayken girdiği cezaevinde 48 kişiyi öldürdü
ÖNCEKİ HABERLER
Cevher Toktaş oğlunu boğarak mı öldürdü? Sanığın ailesi bakın ne dedi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum KKTC'de
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı: Hafıza kaybı yaşıyorum
1 kıtalık 29 Ekim şiirleri kısa Cumhuriyet Bayramı şiirleri
Karikatür krizi sonrası Paris Büyükelçisi çağrılacak mı? Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı:
Adetliyken kandilde nasıl ibadet edilir hangi dualar okunur?
Yorumlar 1 yorum