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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum KKTC'de

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 46 yıl sonra kısmi olarak açılan KKTC'nin Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberindeki heyet ile KKTC’de temaslarda bulunuyor. Kurum, Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kurum'a KKTC Turizm Bakanı Kutlu Evren, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de eşlik etti. Bakan Kurum'un daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edileceği belirtildi. 

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