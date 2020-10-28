Ankara'da peynir bidonundan çıkanlar 'bu kadarına pes' dedirtiyor

ANKARA'da kargo aktarma merkezinde yapılan aramalarda narkotik köpeğinin tepkisiyle peynir bidonları içerisinde 70 kilo eroin ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kargo aktarma merkezinde düzenli olarak yapılan yapılan arama çalışmaları devam ediyor. Bir kargo aktarma merkezinde narkotik köpeği 'Toma''nın peynir bidonlarına tepki vermesi sonucu arama yapıldı.

Paketlere sarılmıştı

Aramada bidondaki peynirler tek tek boşaltılarak, paketlere sarılmış halde toplam 70 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.