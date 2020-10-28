BIST 1.127
DOLAR 8,31
EURO 9,75
ALTIN 506,29
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Ankara'da peynir bidonundan çıkanlar 'bu kadarına pes' dedirtiyor

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da kargo aktarma merkezinde yapılan aramalarda narkotik köpeğinin tepkisiyle peynir bidonları içerisinde 70 kilo eroin ele geçirildi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kargo aktarma merkezinde düzenli olarak yapılan yapılan arama çalışmaları devam ediyor. Bir kargo aktarma merkezinde narkotik köpeği 'Toma''nın peynir bidonlarına tepki vermesi sonucu arama yapıldı.

Paketlere sarılmıştı

Aramada bidondaki peynirler tek tek boşaltılarak, paketlere sarılmış halde toplam 70 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tarikat lideri genç kızları seks kölesi yapıp cinsel bölgesinin üstünü dağladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
En dayanıklı sığınakları bile yok ediyor! ABD'den İsrail'e "14 bin tonluk" bomba hediye
Son dakika Erzincan'da deprem oldu AFAD şiddetini açıkladı son depremler
Brezilya'da 19 yaşındayken girdiği cezaevinde 48 kişiyi öldürdü
Hatay'daki yangına 2 gözaltı! 22 saat sonra kontrol altında
Çorum'da 'canım lahmacun çekiyor' dedi! Damada hayatının şokunu yaşattı
Akşener'den Macron'a tepki! İktidarını kurtarmak için Peygamberimize hakaret ediyor
ÖNCEKİ HABERLER
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: Bugün itibarıyla toplam 159 kişi hayatını kaybetti
Denizli'de acı kader: Doğum gününde ölüme yakalandı
Crivelli: Biri çığlık attı, yanına gittiğimde babam ölmüştü
2020 cumhuriyet kaç yaşında 29 Ekim yarın kaçıncı yılı
2 Milyar ciroya ulaşan 43 yıllık serüven
Kargolar bugün kaça kadar çalışıyor kargo çalışma saatleri
Yorumlar