Erdoğan Charlie Hebdo dergisi için suç duyurusu yaptı! Soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçakça kapağı nedeniyle Fransız Charlie Hebdo dergisi hakkında soruşturma başlatıldı. Erdoğan da dergi hakkında suç duyurusu yaptı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli yayınları nedeniyle Fransız Charlie Hebdo dergisi hakkında soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Charlie Hebdo isimli Fransız dergisinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan yayın dolayısıyla Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında TCK 12, 13 ve 299. maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Erdoğan suç duyurusunda bulundu

Soruşturma haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, derginin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, kendisine yönelik hakaret içerikli karikatür yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi Genel Yayın Yönetmedi Laurent Sourisseau, Yazı İşleri Müdürü Gerard Bıard ve karikatürist Alice Petit hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.