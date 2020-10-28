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Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda son durum! Taraflar gerginliğin sürdüğünü açıkladı

Dağlık Karabağ’daki üçüncü ateşkese rağmen bugün de taraflardan temas hattında gerginliğin sürdüğü açıklaması yapıldı.

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Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi Azerbaycan’ın yerleşim birimlerini vurduğunu iddia etti. Bakü, Ermenistan’ın çeşitli yönlerden saldırdığını belirtirken, Erivan, Azerbaycan’ın İHA’sını vurduklarını ileri sürdü.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçlerinin ordusunun Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Savunma ordusu birlikleri, düşman güçlerine ait sabotaj gruplarını etkisiz hale getirmeye devam ediyor” iddiasında bulundu.

Gece saatlerinde krizin yaşandığı bölgede gerginliğin sürdüğü kaydedilen açıklamada, Azerbaycan güçlerinin başta Martuni (Hocavend) ve Askeran bölgesi olmak üzere yerleşim birimlerine saldırdığı ileri sürüldü.

"Ermenistan çeşitli yönlerden saldırdı"

Bakü ise daha önce Erivan’ı çeşitli yönlerden saldırmakla suçladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ermenistan’ın Berd, Çambarak, Vardenis ve Goris bölgesinden Tovuz, Gedebey, Taşkesan ve Kubatlı bölgelerine ateş açıldı. Düşman güçleri ayrıca Ağcabedi bölgesine saldırdı.

'Azerbaycan’a ait İHA vuruldu' iddiası

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan da Sputnik’e yaptığı açıklamada suçlamaları reddederek, “Bu ucuz bir dezenformasyon” ifadelerini kullandı. Diğer yandan Azerbaycan’a ait bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiği de ileri sürüldü.

Ne olmuştu?

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak da Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici üçüncü bir ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08:00’da yürürlüğe girmişti.

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