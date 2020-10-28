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Bakan Akar'dan terörle mücadele mesajı her ne pahasına olursa olsun...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akar, 'Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumaktayız' dedi.

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Bakan Akar açıklamasında şunları söyledi;

Başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 83 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı “Ölürsem şehit, kalırsam gazi!” anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumaktayız.

Ayrıntılar geliyor...

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