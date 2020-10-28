İşte Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in kurduğu uydu internetinin fiyatı!

SpaceX tarafından uzaya fırlatılan uyduların ardından kurulan küresel internet projesinin fiyatı belli oldu.

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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatıyor. Geçtiğimiz günlerde 60 uydu daha fırlatan ve yörüngedeki Starlink sayısını 800'ün üzerine çıkaran ABD'li şirket, internet hizmetini test amaçlı bazı kullanıcıların erişimine açacak.

Starlink tarafından sunulan hizmetin fiyatları netlik kazanmaya başladı. The Verge'de yer alan habere göre, kurulum bedeli 499 dolar olarak belirlenen hizmetin, aylık ücreti ise 99 dolar olacak.

İlk etapta hızı ne kadar olacak?

Starlink ayrıca, kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirme e-postasında uydu internetinin ilk etapta sahip olacağı hızı da açıkladı. Şirket, "Bu hizmete yönelik ilk beklentilerinizi biraz düşük tutmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde internet hızının 50Mb/s ila 150Mb/s arasında değişmesini ve 20 ms ila 40 ms gecikme süresinin görülmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu anda istenilen hıza ulaşılabilmesi için daha fazla uydunun fırlatılması gerekiyor. Bu nedenle açıklanan hız rakamlarının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.

12 bin uydu fırlatılacak

Starlink uydularıyla, Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor. Ancak hizmetin birkaç yıl sonra tamamen halkın hizmetine açılması planlanıyor.

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.