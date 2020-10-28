Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan flaş dolar açıklaması! Hedefimiz yok aşırı değersiz...

Dolar ve eurodaki yükseliş sürerken Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan döviz kurlarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. "Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok" diyen Uysal, "Türk lirası aşırı değersiz bir noktada" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu açıklarken, rekor üstüne rekor kıran dolar ve eurodaki yükselişle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Uysal, "Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok. Türk lirası aşırı değersiz bir noktada" dedi.

MB Başkanı Uysal, döviz kurlarındaki şiddetli yükselişe nasıl baktıkları sorulması üzerine şöyle konuştu:

- Döviz kurundaki hareketler birçok faktörden etkileniyor. Jeopolitik gelişmeler, bekleyişlerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz.

- Merkez Bankası olarak reel veya nominal olarak herhangi bir kur seviyesi hedeflemiyoruz. Nominal ve reel fiyat hedeflemesine bakıyoruz.

- Tabi ki mevcut makroekonomik temellere baktığımızda, Türk lirasının oldukça, aşırı değersiz bir noktada olduğunu değerlendirebiliriz.

- Para politikası duruşunun enflasyonu kontrol altına alma etkisiyle, döviz kurlarında da etkisinin olmasını bekleriz. Orta vadede makro gerçeklerle uyumlu bir noktaya gelecektir.

- Değersiz TL fiyat istikrarına ilişkin riskler oluşturuyor. Bizim döviz kurlarını hedefleme gibi bir duruşumuz yok.