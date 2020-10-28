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Ataşehir'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı

ATAŞEHİR'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yan binadaki vatandaşlar alevlerin binalarına sıçramaması için hortum ile müdahale ederken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

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Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın çatı katında saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, yan binadaki vatandaşlar alevlerin kendi binalarına sıçramamsı için yangına hortumla müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yerden ve merdiven aracılığıyla yangına müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çevredeki vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak itfaiyenin söndürme çalışmalarını yan yana izlediler.

Görgü tanıkları, "Elektrikler bir anda gitti. Çatıdan dumanlar yükselmeye başladı. İtfaiyeye haber verdik,yangının neden çıktığını bilmiyorum"dedi.

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