Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
TFF, Spor Toto Süper Lig'de 7. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.Abone ol
Süper Lig'de 7'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın öne çıkan maçlarından Fraport-TAV Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek.
MHK, Denizlispor - Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy ve Sivasspor - Rizespor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu hafta maç vermedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 7'nci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
30 Ekim Cuma
20.00 Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
31 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Turgut Doman
16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
1 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - HES Kablo Kayserispor: Koray Gençerler
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan
2 Kasım Pazartesi
20.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
20.00 Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol