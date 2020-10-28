BIST 1.136
DOLAR 8,28
EURO 9,73
ALTIN 505,76
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Batman ve Diyarbakır'da 'Yıldırım-14 Zori' operasyonu başlatıldı

Son dakika gelişmesine göre; İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır'da bin 451 personelin katılımı ile “Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı.

Abone ol

Bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Batman ve Diyarbakır illerinde “Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı.

Bin 451 personel ve 89 operasyonel tim görev alıyor
Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 451 personel ve 89 operasyonel tim görev alıyor.



137 terörist etkisiz hale getirildi
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 137 terörist etkisiz hale getirildi.

74 işbirlikçi yakalandı
Operasyonlarda 74 işbirlikçi yakalanırken, 234 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Berat Albayrak'tan 'battık bittik' korosuna tepki Albayrak son rakamları paylaştı
KKTC'de öz kızına 3 kez tecavüz eden iğrenç baba: Sarhoştum
Sarıkaya yazdı: Bilim Kurulunda flaş istifa! Prof. Dr. Çaplı sessiz sedasız ayrıldı
2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuruları başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan İstanbul'da 'çok acil kademeli mesaiye geçilmeli' uyarısı
Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül'de koronavirüs tespit edildi
Noter çalışma saatleri bugün noterler kaça kadar açık?
Toplum Bilimleri Kurulu üyesinden 'kalorifer' uyarısı: Bulaş ihtimali artıyor
Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı koronavirüse yakalandı
Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı
Yorumlar 3 yorum