BIST 1.134
DOLAR 8,28
EURO 9,73
ALTIN 505,73
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Valilik duyurdu! Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-10" operasyonu

VAN'da jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunda uzun namlulu silah, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Abone ol

Van'da "Yıldırım-10" operasyonu başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalar sonunda, teröristlere ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesine bağlı Yüksek ve Tahıl mahalleleri kırsalında 27 Ekim itibariyle "Yıldırım-10" operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Operasyon sonucunda AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, iki el telsizi, 5'i büyük olmak üzere toplam 9 tüp, 2 akü ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak'tan 'battık bittik' korosuna tepki Albayrak son rakamları paylaştı
KKTC'de öz kızına 3 kez tecavüz eden iğrenç baba: Sarhoştum
Sarıkaya yazdı: Bilim Kurulunda flaş istifa! Prof. Dr. Çaplı sessiz sedasız ayrıldı
2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuruları başladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 500 uzman yardımcısı alacak! Detaylar belli oldu
Sözcü yazarı Necati Doğru'dan İmamoğlu'na tepki! Yolsuzlukların üzerine gitmedi
ÖNCEKİ HABERLER
Bugün bankalar açık mı 28 Ekim banka çalışma saatleri
Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: Saat 19:23'te İstiklal Marşı'nı okuyalım
Kendisini 'vali' olarak tanıtan dolandırıcı: Ben geçimimi dolandırıcılıkla sağlıyorum
Diyarbakır'da aracın altında çıkarıldılar Baba oğul böyle görüntülendi
Ankara Üniversitesi Senatosundan Azerbaycan'a destek kararı
Emirkan kaç yaşında aslen nereli Emirkan şarkıları hangisi?
Yorumlar