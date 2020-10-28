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Ankara Üniversitesi Senatosundan Azerbaycan'a destek kararı

Anadolu Ajansı

Ankara Üniversitesi Senatosu, Azerbaycan'ın haklı mücadelesini desteklediğini, üniversitenin her bir üyesinin kalbinin Azerbaycan halkı ve ordusuyla çarptığını bildirdi. 

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Üniversiteden yapılan açıklamada, 1991-1993 yıllarında Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan'a ait Karabağ topraklarında Birleşmiş Milletler'in almış olduğu 822, 853, 874, 884 sayılı kararların göz ardı edildiğine dikkat çekildi.  

Sorunun barışçıl yollarla çözülmesi amacıyla 1992'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulan Minsk Grubu'nun bugüne kadar süren faaliyetlerinin yetersiz kaldığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan'ın çabalarına karşın Ermenistan'ın Karabağ topraklarında yaratmak istediği statükonun hukuka açıkça aykırı olduğu vurgulandı. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kadim Türk yurdu olan Karabağ'da uzun süredir devam eden Ermenistan işgaline karşı Azerbaycan'ın haklı mücadelesini destekliyoruz. İnanıyoruz ki Azerbaycan devleti, milleti ve ordusuyla birlikte Karabağ'da vermekte olduğu mücadeleden zaferle çıkacak, 30 yıla yakın zamandır işgal edilmiş topraklarını geri kazanacak, zorla göç ettirilmiş 1 milyona yakın Azerbaycan Türkü topraklarına geri dönecektir. 

Ankara Üniversitesi Senatosu olarak, üniversitemizin her bir üyesinin kalbinin, Karabağ'da haklı davaları uğruna savaşan Azerbaycan halkı ve ordusuyla birlikte çarptığını tüm kamuoyuna duyururuz." 

"Hukuk alanında akademik destek sağlayacağız" 

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar da ilim orduları olarak üzerlerine düşeni her zaman yapacaklarının altını çizdi. 

Ünüvar şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üniversitemizde hukuk alanında çalışan hocalarımız Azerbaycan'a destek için her türlü seferberliğe hazırdır ve açıktır. Akademi camiası olarak Azerbaycan'ın haklı davasının takipçisi olmaya devam ediyoruz. 


Geçtiğimiz günlerde Azerbaycanlı öğrencilerin Ankara Üniversitesindeki dersleri uzaktan takip etmesine olanak sağlayacak karar almıştık. Öncelikle siyasal ve iktisat dersleriyle hemen başlayalım demiştik. Şimdi de Azerbaycan halkının zaten bildikleri haklarını daha derinlemesine öğrenmeleri için hukuk alanında akademik destek sağlayacağız." 

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