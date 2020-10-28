Ekonomi Güven Endeksi yükseldi! Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , Ekim ayına ilişkin Ekonomi Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre Ekim'de güven endeksi 92.8 oldu.

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TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında 88,5 iken, Ekim ayında yüzde 4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ekim ayında yüzde 3,8 oranında artarak 109,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4 oranında artarak 79,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 95,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 83,8 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Ekim ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 81,9 değerini aldı.