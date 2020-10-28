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Trabzonspor Abdullah Avcı'yı bitiriyor teknik heyette flaş isim!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın bugün yöneticilerle son görüşmeyi yapacağı belirtildi. Ayrıca son antrenmana Newton ile çıkan Trabzonspor'un teknik heyetinde flaş isim yer aldı. Egemen Korkmaz'ın teknik heyete dahil olacağı belirtildi.

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Sezona kötü başlayan Trabzonspor'da teknik adam değişikliği için geri sayım başladı. Bordomavili yönetim, İngiliz teknik adam Eddie Newton'la yollarını resmen ayırmaya hazırlanırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu da bir numaralı aday Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı. İngiliz hoca ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili ekipte sözleşmesi feshedilmediği için çalışmaya Newton çıktı. 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Avcı'nın bugün Trabzon'a gelerek yöneticilerle son görüşmeyi yapacağı öğrenildi.

Egemen Korkmaz teknik heyete dahil oluyor

Avcı'nın Trabzonspor'a imza atması halinde ekibindeki isimler de belli. Orhan Ak teknik heyette yer alırken sürpriz bir isim ön plana çıktı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'da forma giyen Egemen Korkmaz, ekibe dahil olacak.

Korkmaz'ın menajeri Erdinç Şehit şu açıklamayı yaptı: "Pro lisansını aldı. Teknik adamlığa önemli bir hocayla giriş yapacak." Heyetteki diğer isimler ise Haluk Güngör (kaleci antrenörü), Yaşar Çevikel, Caner Erol ve Özerk Tufan..

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