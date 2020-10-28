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Emirkan kaç yaşında aslen nereli Emirkan şarkıları hangisi?

Kınayı Yakmışkar Geline şarkısı ile beğeni toplayan Söz yazarı ve şarkıcı olan Emirkan kimdir, kaç yaşınsa ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. Kına şarkısı ile çok konuşulan Emirkan aslen Siirtli ve 46 yaşında. evli olan Emirkan'ın bir kızı bir de oğlu var.

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Sevilen şarkı ve sözlerin yazarı şarkıcı Emirkan kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Emirkan aslen Siirtli ve 7 kardeşin 6. çocuğu. Kınayı Yakmışlar Geline  şarkısı ile konuşulan Emirkan evli ve 2 çocuğu var. İşte şarkıcı Emirkan hakkında merak edilenler...

Emirkan kimdir:  1973 yılının Haziran ayında dünyaya gelen Emirkan İkizler burcudur. İstanbul’da doğmuş baba tarafından aslen Siirt’lidir. 7 kardeştir ve ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

1981 ve 1984 yıllarında henüz 8 ve 10 yaşında iken albüm ve film müziği yapmış, arabesk okumuştur. Bir röportaj’da ilk çocuk sanatçı kendisinin olduğunu belirtmiştir.

İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitimini Davutpaşa’da Osman Ülkümen Anadolu Lisesi’nde tamamlamış ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikiler Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nde müzik eğitimi almıştır.

2000 yılında profesyonel müzik kariyerine adım atmış ve Mahşere Kadar isimli albümü müzik severler ile buluşturmuştur. Toplam 11 şarkının bulunduğu albüm’de, Hakan Altun ve Ercan Saatçi‘nin eserleri olmakla birlikte anonim parçalara da yer verilmiştir. 2002 yılında ise DMC Plak şirketi bünyesinde Ters Köşe adlı albümü çıkarmış, albümün prodüktörlüğünü ise Ercan Saatçi, müzik direktörlüğünü de Ufuk Yıldırım üstlenmiştir.

Ardından ünlü sanatçı Orhan Gencebay‘ın sahip olduğu Kervan Plakçılık etiketi ile çıkarılmış, bir albümde kendisine ait 3 esere yer verilmiştir. Daha sonra Sevgililer Günü’nü çıkarmıştır. Son olarak 9 yıl aradan sonra yeni bir maxi single ile sevenleri ile buluşmuş ve Emirkan’ın kendi adını taşıyan 6 şarkılık albüm müzik severler ile buluşturulmuştur.

Ünlü sanatçı evlidir ve bir kızı, bir de oğlu vardır.

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