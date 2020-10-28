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CHP Milletvekili Serkan Topal bile bile koronavirüse yakalandı! Kovid'li oğlu ile uyudu

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, kendisinin, eşinin ve 7 yaşındaki çocuğunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla kötü haberi duyuran Topal, virüsü önce eşinin kaptığını sonra da çocuklarının kaptığını anlattı. Topal, oğlunun ateşinin yükselmesinin ardından “baba yanımda yatar mısın” sorusuna kayıtsız kalamadığını söyledi.

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CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ankara'daki evinde dinlendiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Serkan Topal, aynı zamanda eşi Esin Topal ile 7 yaşındaki oğlu Yusuf Kemal Topal'ın da testlerinin pozitif olduğunu aktardı.

'Virüs kapacağını bile bile oğlunun yanında yattı'

Oğlunun ateşinin yükselmesinin ardından “baba yanımda yatar mısın” sorusuna kayıtsız kalamadığını anlatan CHP’li Serkan Topal, virüs kapacağını bile bile oğlunun yanında yattığını aktardı.

Topal, paylaşımında, herkese Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda da bulundu.

Serkan Topal kimdir?

Eğitimci, Öğretmen; Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdi.

Sınıf öğretmenliği; felsefe, felsefe tarihi, sosyoloji, psikoloji branş öğretmenliği ve müdür yardımcılığı yaptı. Samandağ Belediye Meclis Üyeliği, Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Samandağ Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

25 ve 26. Dönemde Hatay Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.

İyi düzeyde Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilen Topal, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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