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Bartın'da ilk defa görüldü! Nesli tükenme tehlikesi altında

BARTIN’ın Ulus ilçesindeki ormanlık alanda baygın halde nesli tehlike altında olan 4 aylık ağaç yediuyuru bulundu.

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Ulus ilçesinde yaşayan Mücahit Bozkurt, ormanlık alanda baygın halde ağaç yediuyuru buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nü arayıp, bilgi verdi. Köye gelen ekipler, 4 aylık olduğu belirlenen ağaç yediuyurunu, Bartın’da veteriner kliniğine götürdü.

Ağaç yediuyurunun tedavisini yapan veteriner Hekim Tolga Kandıralı, “Bu kemirgen, Bartın’da ilk kez görüldü. Kemirgen ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulunmuş. Baygın ve hareketleri kısıtlıydı. İlk tedavisini yaptık. Tedavisi tamamlandıktan sonra bulunduğu bölgeye bırakacağız. Bu tür her zaman görülen bir tür değil" dedi. 

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