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Antalya'da mangala davet eden babasının ölüm haberini aldı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da 3 ay önce pandemi nedeniyle cezaevinden tahliye olan 48 yaşındaki adam, komşusunun köpeği tarafından ölü bulundu. Acı haberi alıp bölgeye gelen kız evlat babasının cansız bedeni karşısında gözyaşı döktü. Kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan adamın bir gün önce kızını arayarak 'Hafta sonu gel mangal yapalım' dediği öğrenildi.

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Olay, Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 3413 sokakta dün akşam 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce cezaevinden pandemi nedeniyle tahliye edilen Sedat Cengiz (48), bir süre akrabaların yanında yaşamaya başladı. Eşinden 4 yıl önce boşandığı belirtilen Cengiz, son 15 gündür akrabaların yanından ayrılıp dağlık alandaki tek odalı bir barakada tek yaşamaya başladı.

İddiaya göre, bir süredir komşularının kendisinden haber alamaması üzerine babası tarafından barakaya yönlendirilen Serdar Fidan, köpeğiyle geldiği barakada Cengiz’i aramaya başladı. Havanın karanlık oluşundan dolayı Cengiz’i göremeyen Fidan, köpeğin havlamasıyla yönlendiği kanepede onun hareketsiz bedeniyle karşılaştı.

Fidan’ın ihbarı üzerine olayı yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Sedat Cengiz’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, hayatını kaybeden Cengiz'in üzerini battaniye ile örttü.

"Hafta sonu gel mangal yapalım"

Cengiz’in ölümünü duyan eski karısı ve yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Cengiz’in bir gün öncesi telefonda Ayşe isimli kızıyla görüştüğü ve ‘Hafta sonu gel mangal yapalım’ dediği öğrenildi. Babasının ölümünü duyup barakaya gelen kızı ise sinir krizi geçirdi.

İlk belirlemelere göre; kalp krizi geçirdi

Uzun süre süre gözyaşı döken kadın, ‘Bak, Antalya’yı ayaklarının altına almış’ diyerek feryat etti. Acılı kadını yakınları teskin etti.
İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Cengiz’in cenazesi, yapılan inceleme sonrası kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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