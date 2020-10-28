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Ankara'da feci kaza: Otomobil çöp kamyonuna ok gibi saplandı

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da gece saatlerinde meydana gelen kaza dehşete düşürdü. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki çöp kamyonuna çarptı. Otomobil sürücüsü araç içerisinde can verdi.

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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Sincan yönüne giden Doğan Demirci yönetimindeki 06 FLA 61 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırım kenarında duran belediye çöp kamyonuna arkadan hızla çarptı.

Otomobilin kamyona ok gibi saplandığı kazada, sürücü Doğan Demirci araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Demircinin cansız bedeni itfaiye, ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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