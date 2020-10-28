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İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi.

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Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütüne PKK’ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin adresini tespit etti.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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