Kadın üniversitesi için ilk adım atıldı! Yeni mahkemeler geliyor Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yılki Japonya ziyareti sırasında gündeme getirdiği ‘kadın üniversiteleri’, 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na girdi. Sadece kadın öğrencilerin kabul edileceği üniversiteler için YÖK gelecek yıl çalışma yapacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Programa göre ilk kez geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği “kadın üniversiteleri” Türkiye’de de hayata geçirilecek. Sadece kadın öğrencilerin kabul edileceği üniversiteler için YÖK gelecek yıl çalışma yapacak. Kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışma başlatılacak. Türkiye’de kadın üniversitesi kurulması, Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl G-20 Zirvesi için gittiği Japonya’da Mokugawa Kadın Üniversitesi’ni ziyaretiyle gündeme gelmişti. Erdoğan, “Kadın üniversitelerini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız” demişti. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndaki diğer bazı başlıklar şöyle:

Üniversitede asgari puan şartı: Yükseköğretimde, meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecek.

Hakimler için yeni meslek modeli: Hâkim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak. Hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri için yeni bir mesleğe giriş modeli ve sınavı getirilecek.

Çevre ve imar mahkemeleri geliyor: İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak. Büyükşehirlerde otopark alanlarının yanı sıra ‘park et-bin’ ve tercihli yollar gibi uygulamalar hayata geçirilecek.

Sıkı maliye politikası: Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında etkin şekilde kullanılan maliye politikası, program döneminde ekonomik toparlanmaya zarar vermeyecek şekilde sıkılaştırılmaya başlanacak. Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanması için harcama gözden geçirmeleri yapılacak. Gözden geçirmeler sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek.

Yerel yönetimlere yapılandırma: Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için görev tanımları yeniden değerlendirilecek.

Gayrimenkul vergisine yeni model: Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesine ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokularak vergide adalet pekiştirilecek.