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Fransız Bakan'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı

Türk ürünlerine yönelik boykotun gündemlerinde olmadığını bildiren Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Avrupa Birliği'ne Türkiye ile ilgili çağrıda bulundu.

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Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester'den haddini aşan bir açıklama geldi. Riester, AB'nin bir dahaki zirvede Türkiye'ye yönelik önlemler alması için çağrıda bulundu.

Riester, "Bir dahaki AB zirvesinde, Avrupa'nın çıkarlarını ve Avrupa değerleri daha iyi koruyabilmesi için güç dengesini kuvvetlendirecek kararları alması gerek" diye konuştu.

"Türk ürünlerine boykot gündemimizde yok"
Öte yandan Riester, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Türk ürünlerine boykotun gündemlerinde olmadığını belirtmişti. Macron'un İslam karşıtı tutum sergilemesi nedeniyle Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrılarının sınırlı olduğunu belirten Fransız Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısına da tepki göstermişti.

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