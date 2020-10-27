BIST 1.153
DOLAR 8,19
EURO 9,65
ALTIN 501,65
HABER /  POLİTİKA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Görüşmede Suriye ve Karabağ konularının ele alındığı öğrenildi.

Abone ol

Reuters'ın haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Haberde, görüşmede İdlib ve Dağlık Karabağ konularının gündeme alındığı kaydedildi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, "Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki gelişmeler müzakere edildi. Rus tarafı, devam eden silahlı eylemler ve Ortadoğu'dan teröristlerin bu çatışmalara artan katılımıyla ilgili derin endişesini dile getirdi" ifadelerine yer verildi. 

Putin'in, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle gerçekleştirilen temaslar ve ateşkesin en kısa zamanda sağlanması amacıyla atılan adımlar hakkında Erdoğan'a bilgi verdiği aktarılan açıklamada, "Rusya ve Türkiye’nin dışişleri ve savunma bakanlıkları ile iki ülkenin istihbarat kurumları arasında koordinasyonun sürdürülmesine karar verildi" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hatay'da bir günde 4 farklı noktada orman yangını
Ali Koç, 6-0'lık Galatasaray derbisinde sesinin kısıldığını açıkladı
Fransız Bakan'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı
Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa yasağı getirdi
Milli Eğitim Bakanlığından sınavlarla ilgili önemli açıklama
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (27 Ekim Salı)
ÖNCEKİ HABERLER
FIFA Başkanı Gianni Infantino koronavirüse yakalandı
A Milli Kadın Futbol Takımı deplasmanda Rusya'da yenildi
Mevlid Kandilinde oruç tutmak gerekir mi nasıl niyet edilir?
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov koronavirüs şüphesiyle karantinaya girdi
Cemal Enginyurt'un koronavirüs testi pozitif çıktı
30 ekim tatil mi cuma günü okul var mı MEB duyurusu
Yorumlar 3 yorum