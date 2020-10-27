Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Görüşmede Suriye ve Karabağ konularının ele alındığı öğrenildi.

Abone ol

Reuters'ın haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Haberde, görüşmede İdlib ve Dağlık Karabağ konularının gündeme alındığı kaydedildi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, "Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki gelişmeler müzakere edildi. Rus tarafı, devam eden silahlı eylemler ve Ortadoğu'dan teröristlerin bu çatışmalara artan katılımıyla ilgili derin endişesini dile getirdi" ifadelerine yer verildi.

Putin'in, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle gerçekleştirilen temaslar ve ateşkesin en kısa zamanda sağlanması amacıyla atılan adımlar hakkında Erdoğan'a bilgi verdiği aktarılan açıklamada, "Rusya ve Türkiye’nin dışişleri ve savunma bakanlıkları ile iki ülkenin istihbarat kurumları arasında koordinasyonun sürdürülmesine karar verildi" denildi.