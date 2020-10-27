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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov koronavirüs şüphesiyle karantinaya girdi

Demirören Haber Ajansı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle temasta bulunduğu ve bu nedenle karantinaya girdiği duyuruldu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle temasa girdiği ve ardından kendisini tedbir amaçlı karantinaya aldığı belirtildi.

Lavrov’un kimle temasta olduğu açıklanmazken; sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Lavrov, 26 Ekim’de Yunanistan ziyaretinden Rusya’ya dönmüştü.

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