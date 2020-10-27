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Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı sosyal medyadan bizzat duyurdu

MHP'den ihraç edildikten sonra bağımsız olan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Bağımsız Ordu milletvekili Enginyurt, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testim pozitif çıktı." diye yazdı.

Koronaya yakalandı, evde tedavi görüyor

Tedavisinin evde devam ettiğini belirten Enginyurt, paylaşımını "Dualarınızı esirgemeyin" diye bitirdi.

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