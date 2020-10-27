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Antalya'da bu defa tam tersi oldu! Eşinden dayak yiyen engelli koca polise sığındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürüme engelli vatandaş, kendisini sürekli dövdüğü gerekçesiyle dini nikahlı eşinden şikayetçi oldu. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Ayhan Gül, eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, daha önce de uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

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Olay, Salkımevler Mahallesi Kümeevlerinde meydana geldi. 52 yaşındaki yürüme engelli Ayhan Gül’ün dini nikahlı eşi tarafından dövüldüğü ihbarı polis ve 112 ekiplerini harekete geçirdi. Verilen adrese gelen ekipler, eşi tarafından dövülüp darp edildiğini iddia eden Ayhan Gül’ü tekerlekli sandalyesiyle birlikte indirerek ambulansla hastaneye götürdü.

27 Eylül 2015 tarihinde Manavgat’tan Side’ye giderken motosikletle kaza yaptığını, kazanın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu belirten Ayhan Gül, “Hastanedeki tedavimin ardından Urfa Yaşam Yolu Engelli Bakım Merkezi’ne yerleştirildim. Burada hayatımı sürdürürken 1.5 yıl önce yan odada babası kalan A.T. ile tanıştım. Bir süre sonra beni bakım merkezinden çıkardı ve Manavgat’a gelerek birlikte yaşamaya başladık. Aramızda dini nikah yaptık." diye konuştu.


"Uzaklaştırma kararı bile aldırdım"
Konuşmasının devamında Gül "İlk başlarda bana çok iyi davranıyordu. Ne var ki kazadan dolayı sigorta ile süren 500 bin lira tazminat davası uzadıkça ve mahkeme lehimde gelişmeyince bana kötü davranmaya başladı. Birçok kez şiddet uyguladı. Şikayetçi oldum. Hatta uzaklaştırma kararı bile aldırdım. Her seferinde gelip kendini acındırma ve beni kandırmayı başardı. Yeniden barıştık. Bugün hiçbir sebep yokken yüzüme ve boğazıma vurarak beni darp etti. Kendisinden şikayetçiyim. Benimle birlikte olma sebebinin 500 bin liralık kaza tazminatı olduğunu artık biliyorum. Bir daha affetmeyeceğim” dedi.

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