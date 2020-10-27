Dolar ve euro sürekli yükseliyor gram altın 500 lira ile rekor kırdı

Dolar - euro kaç lira oldu. 27 Ekim 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Dün 8 lirayı aştıktan sonra bu sabah da yükselişte olan dolar/TL 8,17 ile tarihi zirveyi yeniledi. Gram altın ise 500 lira sınırını geçerek yeni bir rekor kırdı

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Dün 8 lirayı aştıktan sonra bu sabah da yükselişte olan dolar/TL güne 8,10 seviyesine çıkarak rekorla başlamıştı. Dolardaki yükseliş şu saatlerde de devam ediyor. Dolar 8.17 seviyesini geride bırakırken, Euro/TL ise 9,67'den işlem görüyor. Gram altın ise serbest piyasada 500 lira sinırını aştı ve tarihi bir rekora imza attı. Dolardaki yükseliş sürecek mi? İşte piyasadaki son durum..

Saat 16:45 itibariyle piyasada son durum: Doların yükselişi sürüyor. Dolar 8.17 seviyesini de geride bırakırken, euro 9.67'yi geçti. Borsa İstanbul da yönünü yukarıya çevirdi ve 1.145'ten işlem görüyor.

Gram altın 500 lirayı aştı: Altında da yükseliş sürüyor. Gram altın bugün 500.870 TL'yi aştı. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 1900 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasalarda çeyrek altın 819 TL'den, yarım altın 1639 TL'den, tam altın 3 bin 278 TL'den alıcı buluyor.

Saat 11:20 itibariyle piyasada son durum: Doların yükselişi devam ediyor. Dolar 8.14'ten işlem görürken, euro 9.61'i aştı. Borsa İstanbul'da düşüş sürerken, altın da yükselişe geçti.

10:15 itibariyle piyasada son durum: Dolar ve euro yükselişini sürdürüyor. Borsa İstanbul ise güne düşüşle başladı. Dolar 8.12 seviyesini geride bırakırken, euro da 9.60 seviyesini aştı. Altının onsu ise 1.905'e çıktı...

09:40 itibariyle piyasada durum: Dolar 8.1030 seviyesinde işlem görürken, Euro da 9.5033'ü gördü. Altın da yükselişe geçti.

ABD seçimleri öncesinde ülkedeki destek paketine yönelik belirsizlikler ve özellikle Avrupa'da artan vaka sayılarının piyasalar üzerindeki baskısı satış getirmeye devam ediyor. ABD borsaları dün son 1 ayın en sert düşüşünü kaydederken bugün de Asya borsalarındaki düşüşler devam ediyor.

Bugün piyasalarda önemli bir veri bulunmazken, TCMB'nin açıklayacağı uluslararası rezervler ve TÜİK'in açıklayacağı motorlu kara taşıtları verileri izlenecek. Borsada bilançolar izlenmeye devam ediyor. Bugün Akbank, ASELSAN ve Garanti Bankası'nın mali tablolarının seans kapanışının ardından gelmesi bekleniyor.